Klienci popularnego banku na celowniku. Płynie fala fałszywych SMS-ów

SMSy, które od wczoraj rozsyłane są Polakom, mają klasyczny format linku oraz treści zachęcającej do przejścia do podlinkowanej witryny. Tym razem jednak zamiast "ktoś próbował dostać się na twoje konto", oszuści posługują się treścią sugerującą, że dostęp do aplikacji wygasa jak ten w mDowodzie. Jest to oszustwo.