Globalna awaria uderzyła w Polskę. Oto lista firm i miejsc, które ucierpiały

Siedzisz od rana i nie możesz wejść na swoje konto w banku? Zawiesił ci się firmowy laptop z Windowsem? A może nie możesz się odprawić online przed lotem? Jeżeli cię to pocieszy, to nie jesteś sam. Właśnie trwa globalna awaria usług teleinformatycznych. Ale świat to za mało, więc zobaczmy co nie działa w Polsce.