Ile kosztowało 78 min awarii Crowdstrike?

Według danych podanych przez Microsoft, awaria dotyczyła 8,5 mln komputerów na świecie. To wydaje się małą częścią całości, należy jednak mieć na uwadze, że były to komputery zabezpieczane przez firmy oprogramowaniem Crowdstrike, co sugeruje ich wysoką istotność w procesach biznesowych. Crowdstrike twierdzi, że wadliwa aktualizacja była dostępna na serwerach tylko przez 78 minut. Microsoft twierdzi, że 97 proc. komputerów dotkniętych awarią wróciło do normalnego działania.