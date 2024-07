Zatrudnili programistę z Korei Północnej. Natychmiast zaczął instalować wirusy

KnowBe4 zapewnia swoim programistom laptopy MacBook do pracy zdalnej. Po weryfikacji adresu, na który wysłano komputer, okazało się, że jest to adres farmy laptopów-mułów na terenie Stanów Zjednoczonych, która wykorzystywana jest przez nielegalnych pracowników spoza kraju do symulowania obecności na terytorium państwa.