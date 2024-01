Tablety podłączają kablem do sieci. Tak korzysta się z elektroniki w Korei Północnej

Spojrzenie na rynek smartfonów w Korei Północnej to źródło pewnych informacji istotnych także dla tabletów. Przede wszystkim, Korea Północna samodzielnie praktycznie nie produkuje elektroniki konsumenckiej - tą dostarczają jej Chiny. Elektronika dostarczana przez Państwo Środka często reprezentuje to, co my byśmy nazwali "sprzętem z dolnej półki", o ile nie po prostu z lekka przestarzałym w porównaniu do urządzeń, z których korzystamy na co dzień.