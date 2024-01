Najbardziej zamknięty kraj świata, a ma smartfony. Jak to jest z Koreą Północną?

Smartfony sprzedawane w Korei Północnej posiadają system Android, jednak z oczywistych względów są one pozbawione dostępu do usług Google. Obywatele Korei Północnej nie mają dostępu do zewnętrznego internetu - nawet w ramach sieci łączących kraj z jej sojusznikami politycznymi i gospodarczymi. Mimo to w północnokoreańskich smartfonach znajdziemy sklep My Companion z książkami, filmami i aplikacjami. A w nim dostępne są nie tylko treści zgodnie z ideologią, ale także poradniki, podręczniki czy nawet proste gry będące jawnymi kopiami gier dobrze nam znanych gier