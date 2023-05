Korea Północna wkurzyła Japonię. Tokio grozi użyciem rakiet

Do tej pory Korea Północna umieściła na orbicie satelity służące obserwacji Ziemi w 2012 i 2016 roku. Pierwsze obiekty w kosmos wysłała natomiast już w 1998 roku. Od tamtego momentu w przestrzeni kosmicznej znalazło się w sumie pięć satelitów należących do tego kraju. Wśród agencji wywiadowczych i ekspertów panuje jednak zgoda co do tego, że obiekty te nie były na tyle wyrafinowane technologicznie, by przesyłać obrazy z powrotem na Ziemię (najprawdopodobniej były jedynie urządzeniami testowymi). Ich celem było głównie zademonstrowanie rosnących zdolności kosmicznych północnokoreańskiego reżimu. W dodatku, według zdobytych danych, agencje szpiegowskie uznały wystrzelone satelity za dość prymitywne i małe.