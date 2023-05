Jest najnowsza wersja słynnego niemieckiego czołgu. Oto co potrafi Leopard 2A8

Leopard 2A8 może strzelać z nowoczesnych pocisków DM11. Amunicja programowalna DM11 to nowoczesny typ amunicji do czołgowych armat kalibru 120 mm, który może być używany do zwalczania różnych rodzajów celów. Amunicja ta ma programowalny zapalnik, który pozwala na ustawienie trybu działania pocisku w zależności od rodzaju i odległości celu. Możliwe tryby to: detonacja natychmiastowa, detonacja z opóźnieniem lub detonacja na zadanej odległości. Amunicja ta jest skuteczna przeciwko siłom żywym, umocnieniom, budynkom i lekko opancerzonym pojazdom.