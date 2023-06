Tablet do rysowania - jaki wybrać i czym się kierować? Podpowiadamy

W dużym uproszczeniu można to określić w następujący sposób: tablet multimedialny to urządzenie, które samo w sobie stanowi zarówno urządzenie wskazujące i płótno do rysowania. Tablet graficzny to urządzenie, które przekazuje ruch dłoni (a właściwie piórka) do głównego urządzenia (komputera lub laptopa), stanowiącego właściwe płótno. To, co rysuje się na tablecie multimedialnym, znajduje się "pod dłonią" - tak jak na papierze, z kolei tablet graficzny prowokuje małą kognitywną gimnastykę, bo to, co rysujesz i piszesz, pokazuje się na ekranie, a nie pod twoją dłonią.