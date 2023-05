Huawei MatePad Air wyciekł przed premierą. Tego możemy się spodziewać po nowym tablecie

Nazwa dziwnym trafem nawiązuje do serii urządzeń giganta z Cupertino i jeżeli wierzyć pogłoskom - przyświecają mu te same założenia, co amerykańskiemu producentowi. Tablet ma trafić do konsumentów, którzy nie potrzebują wydajności znanej z Huawei MatePad Pro i MatePad, ale chcą czegoś mocniejszego niż MatePad SE. Specyfikacja urządzenia, która trafiła do sieci zdaje się potwierdzać, że udało się osiągnąć planowane cele.