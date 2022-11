Huawei pokazał, że potrafi robić tablety. MatePad Pro 12.6 jest tego najlepszym przykładem

Oznacza to, że Huawei MatePad Pro 12.6 pozwoli na wyjątkowo komfortowe oglądanie filmów czy granie w streamingu, do tego można będzie to robić nawet przez 13 godzin, bo taki czas pracy oferuje wbudowany akumulator o pojemności 10 050 mAh. Deklaracje te są przynajmniej zbliżone do realnych rezultatów, bo po trzech godzinach gry w CyberPunka 2077 za pomocą usługi GeForce Now stopień naładowania tabletu spadł ze 100 na 72 proc.