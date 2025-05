Idealny prezent na Dzień Matki? Mamy 6 pewniaków z rabatem

Jeśli właśnie zdałeś sobie sprawę, że Dzień Matki jest tuż za rogiem - spokojnie, jeszcze nie wszystko stracone. Dzięki ekspresowej dostawie z MediaMarkt możesz zamówić prezent do godziny 22:00 i mieć go u siebie już następnego dnia rano.



Czerpiąc z doświadczenia jako dziennikarze technologiczni, ale i po prostu dzieci, wybraliśmy sześć pomysłów na technologiczne upominki, które zaskoczą i ucieszą każdą mamę - niezależnie od tego, czy kocha nowinki, czy po prostu ceni sobie praktyczne gadżety. Co więcej, nasze wybory to produkty w promocji, dzięki czemu na zakupach prezentu możesz oszczędzić nawet 350 zł.