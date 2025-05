Oto dlaczego okulary Google'a to porażka. Były prezes wyznaje winy

Wcześniej w wywiadzie Brin przyznał również, że zdecydował się on na "powrót z emerytury", aby wesprzeć Google w rozwoju Gemini. Według relacji 53-letniego przedsiębiorcy, jest on w głównej siedzibie Google w Mountain View "prawie codziennie", by brać udział w pracach nad projektami multimodalnymi, takimi jak model generujący wideo Google Veo 3.