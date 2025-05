Znaleźli sposób na kradzieże. Kamery wykryją każdy gest

Zaprezentowany przez francuski startup Veesion system działa niczym cyfrowy ochroniarz – analizuje obraz z kamer sklepowych i wychwytuje nietypowe ruchy, takie jak chowanie przedmiotów do torby czy do kieszeni. Kiedy uzna, że zachowanie klienta jest podejrzane, wysyła nagranie do właściciela lokalu lub pracownika ochrony – wszystko odbywa się za pośrednictwem dedykowanej aplikacji mobilnej.