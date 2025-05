Ruszyły dni myMediaMarkt. Kupowanie w zestawie mocno się opłaci

Właśnie ruszyły dni myMediaMarkt, które potrwają od 22 do 28 maja. Podczas ograniczonej czasowo promocji MediaMarkt przygotowało dziesiątki zniżki sięgające nawet 15 proc., które aktywują się przy zakupie produktów w zestawie. Aby zobaczyć w koszyku niższą cenę, wystarczy zalogować się do konta myMediaMarkt wybrać co najmniej dwa różne produkty biorące udział w akcji i włożyć je do koszyka - rabat naliczy się automatycznie



Promocja obowiązuje wyłącznie dla członków programu lojalnościowego myMediaMarkt - dostępnego także w aplikacji na Androida i iOS. Mieliśmy okazję spojrzeć za kulisy przygotowań do dni myMediaMarkt i udało nam się wybrać kilka produktów, które MediaMarkt oferuje w niższych cenach przy zakupie w zestawie.