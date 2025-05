Xiaomi 15S Pro z autorską technologią. Idzie śladem Apple'a

Xiaomi od zawsze bazował na czipach Qualcomma i MediaTeka, ale teraz to się zmienia. Xiaomi 15S Pro ma do dyspozycji autorski czip Xring O1 wykonany w technologii 3 nm w fabrykach TSMC. Czip ma do dyspozycji 10 rdzeni CPU, gdzie 2 rdzenie to najwydajniejsze jednostki ARM Cortex-X925 o częstotliwości 3,9 GHz. W procesorze znajdziemy także układ graficzny Immortalis-G925 z 16 rdzeniami oraz 6-rdzeniową jednostkę NPU do obliczeń sztucznej inteligencji.