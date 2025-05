Gdyby Elon Musk zrobił telefon, tak by wyglądał. Oto Infinix GT 30 Pro

Ekran? To 6,78-calowy panel AMOLED pracujący w rozdzielczości FullHD+ przy częstotliwości odświeżania 144 Hz. Wyświetlacz wspiera jasność szczytową 1600 nitów i chroni go szkło Gorilla Glass 7i. Co poza wyglądem sugeruje, że jest to telefon do gier? To, że na bocznej krawędzi urządzenia znajdziemy tzw. triggery, czyli płytki dotykowe, które służą do obsługi określonych funkcji takich jak strzelanie w grach. Można je dowolnie przypisywać.