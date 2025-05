Tak wygląda nowy smartfon Xiaomi. Coś mu się przykleiło

Xiaomi 15 to jeden z najlepszych smartfonów tego roku, który do Europy trafił na początku marca. Nie upłynęło dużo czasu i już wiemy, że producent w pocie czoła pracuje nad następcą. Co można poprawić w smartfonie prawie idealnym? Okazuje się, że całkiem sporo, ale niestety jet pewien szkopuł.