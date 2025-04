Chcą, żebyś wąchał smartfona. Ten ma naprawdę ładnie pachnieć

Czym pachnie Infinix Note 50s 5G+? Ma być to mieszanka obejmująca nutę cytryny, morza, konwalii, bursztynu oraz wetiwerii. To, czy użytkownikowi będzie podobał się taki zapach, to raczej kwestia gustu. Pewnie jesteście ciekawi, jak długo taki zapach ma się utrzymywać? Producent nie podaje dokładnej wartości, natomiast wiemy, że intensywność i trwałość będzie zależeć od sposobu użytkowania oraz czynników zewnętrznych, takich jak miejsce użytkowania.