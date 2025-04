Infinix mówi, że w tym smartfonie bateria wytrzyma długie lata. Bije iPhone'y na głowę

Akumulator w smartfonie z czasem się degraduje, co wynika z coraz to kolejnych cykli ładowania. Musimy pamiętać, że w ogniwach przechowujących energię zachodzą reakcje chemiczne, które obniżają wydajność baterii z czasem. Im rzadziej sięga się po ładowarkę, tym wolniej bateria się starzeje. Są metody takie jak ograniczenie ładowania do 80 proc., które spowalniają efekt zużycia, ale go nie zatrzymują.