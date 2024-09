Czy ładować telefon tylko do 80 proc.? Obalamy pięć największych mitów dbania o akumulator

Warto również pamiętać, aby co kilka miesięcy sprawdzić stan naładowania baterii i, jeśli to konieczne, doładować ją do poziomu 50 proc. Długotrwałe przechowywanie bez kontroli może prowadzić do głębokiego rozładowania, co może trwale uszkodzić akumulator. Dzięki tym prostym krokom, telefon będzie gotowy do użycia, gdy zdecydujesz się go ponownie włączyć, a bateria zachowa swoją sprawność na dłużej.