Zrobili najlepszy smartfon, tyle że za ułamek ceny. Nowe Xiaomi z mocną ofertą na start

Smartfon ma do dyspozycji 6,67-calowy ekran AMOLED pracujący w rozdzielczości 2712 x 1220 pikseli przy częstotliwości odświeżania na poziomie 144 Hz. Producent twierdzi, że ekran ma oferować jasność szczytową do 4000 nitów. Sercem telefonu jest sztandarowy czip MediaTek Dimensity 9300+ z grafiką Immortalis-G720, który ma do dyspozycji 12 GB RAM LPDDR5X-8533 i 256 GB - 1 TB pamięci na dane UFS 4.0. To bezpośredni konkurent Snapdragona 8 Gen 3, który również zapewnia najwyższą wydajność.