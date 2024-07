Pojechałem do Norwegii, by sprawdzić aparat Xiaomi 14 Ultra. Tak wypada na tle iPhone’a 15 Pro Max

Oprócz oczka do zdjęć typu selfie (32 Mpix, 22 mm, f/2.0, 1/3.14”) mamy zestaw obiektywów VARIO-SUMMILUX 1:1,63–2,5/12–120 ASPH. Ta marketingowa nazwa oznacza tyle, że mamy do dyspozycji cztery obiektywy, a każdy z nich robi zdjęcia o wielkości do 50 Mpix. Różnią się one zarówno kątami widzenia, jak i pozostałymi parametrami. Do mojej dyspozycji podczas wyjazdu były: