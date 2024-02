Xiaomi 14 Ultra już jest. Chińczycy pokazali najpotężniejszy smartfon

Xiaomi w ubiegłym roku wprowadziło na chiński rynek dwa modele z serii 14 – podstawowy model i wariant z dopiskiem Pro. Co prawda. telefony jeszcze nie trafiły globalnie do sklepów, ale światowa premiera serii Xiaomi 14 to kwestia kilku dni. Z wcześniejszych doniesień producenta wiemy, że będzie to Xiaomi 14 oraz 14 Ultra. Telefon właśnie zadebiutował w Chinach, więc wiemy, co oferuje.