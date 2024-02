Oto nowy smartfon od Xiaomi. Będzie tani, a wygląda drogo

Pracując na systemie Android 13 (Go Edition), A3 ma kłaść nacisk na "efektywną wydajność". Łączność to dual-SIM, 4G, WiFi, Bluetooth 5.0 oraz do kolekcji port audio 3,5 mm i USB-C do ładowania. I z najmniej ważnych rzeczy, A3 będzie dostępny w trzech kolorach: czarnym, niebieskim i zielonym.