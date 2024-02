Popularny święcący smartfon będzie miał tanią wersję. Nadchodzi Nothing Phone (2a)

Phone (2a) ma zaoferować duże zmiany pod względem wydajności i aparatu, ale nie w porównaniu do zeszłorocznego Phone (2), tylko pierwszego smartfona marki w postaci Nothing Phone (1) z 2022 roku. Firma wprost nie mówi, że ma być to znacznie tańszy i bardziej dostępny dla większości smartfon, ale z tego co powiedział współzałożyciel w krótkim ogłoszeniu jasno wynika, że sprzęt ma być ulepszoną wersją tańszego Phone (2), który obecnie kosztuje ok. 1500 zł.