Vivo X100 Pro trafi do Europy. Będzie okazja dla fanów mobilnej fotografii

Vivo X100 Pro zadebiutował na rynku w Chinach w grudniu 2023, a później, bo na początku stycznia, został wprowadzony do sprzedaży w Indiach. Nowy model wielkimi krokami zmierza do Europy. To znaczy wybranych krajów Europy – Austrii oraz Czech, ale to dobra wiadomość, szczególnie dla mieszkańców Polski.