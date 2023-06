Mamy oficjalne potwierdzenie! vivo opuszcza Polskę. Co dalej z urządzeniami?

Niektórzy mówią, że to efekt sporu sądowego z Nokią o naruszenie praw patentowych należących do tej znanej marki w zakresie połączeń 4G i 5G. Ostatnio do swoich racji udało się przekonać sąd w Niemczech, co skończyło się banem dla vivo i Oppo (należące do jednego koncernu BBK Electronics) na sprzedaż smartfonów w tym kraju.