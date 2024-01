Nie zdążyłeś na przedsprzedaż Galaxy S24? Ten operator ma je w dobrych cenach

Plus oficjalnie poinformował, że startuje z ofertą na najnowsze Samsungi Galaxy S24. Dzięki której można zaoszczędzić nawet 800 zł, chociaż ostateczna kwota oszczędności zależy w głównej mierze od tego, jaki model wybierzemy. Od razu trzeba zaznaczyć, że nie jest to oferta, w której musimy wziąć nowy numer, tylko oferta abonament 0 zł. Taka, w której jeśli nie korzystamy z karty SIM, to nie płacimy.