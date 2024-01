Smartfony Samsunga będą ratować życie. Pojawi się ważna funkcja

Co więcej - smartwatch miał rozpoznawać rodzaje wypadków i odróżniać uderzenie czołowe od bocznego, a także rozpoznawać dachowanie. Urządzenie miało stanowić swoistą rewolucję, bo nie każdy ma samochód wyposażony jest w system e-call, a Apple miał w planach ratować życie. Po wykryciu wypadku smartwatch wysyła do użytkownika powiadomienie, a jeżeli ten nie zareaguje w ciągu 10 sekund, to powiadomi służby. Rozwiązanie trafiło również do iPhone'ów począwszy od modelu 14. Teraz Samsung pracuje nad swoją propozycją.