Na tę funkcję czekają setki milionów ludzi. Samsung chce pomóc chorym na cukrzycę

Pomiar cukru we krwi za pomocą smartwatcha to temat, który od lat budzi emocje i jest czymś do czego dążą firmy produkujące smartwatche, bo wiedzą, że gdy uda im się wprowadzić taką funkcję w swoich urządzeniach i będzie dokładna, to zdobędą rynek, praktycznie wymiatając konkurencję. Jeżeli myślicie, że przesadzam, to uprzejmie informuję, że Steve Jobs już w 2010 roku przejął firmę RareLight, która pracowała nad nieinwazyjnymi metodami badania poziomu cukru we krwi, na długo zanim narodziła się koncepcja Apple Watcha, który zadebiutował kilka lat po śmierci wizjonera. To nie tylko sposób na poprawę życia milionów ludzi na świecie, ale droga do zarobienia miliardów, a może i bilionów dolarów. A teraz wyścig nabrał dynamiki.