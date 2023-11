Smart-pierścienie nowymi smartfonami? Trzy razy na tak, dwa razy na nie

Obecnie dostępne smartringi to przede wszystkim urządzenia do pomiaru wartości powiązanych ze zdrowiem: dane o śnie, aktywności, spalonych kaloriach, uderzeniach serca czy temperaturze ciała. Jeżeli miałeś kiedykolwiek na nadgarstku smartwatcha dłużej niż przez dzień, to na pewno wiesz, z czym to się je. Jednakże w przeciwieństwie do smartwatcha, pierścienie są znacznie mniejsze i dyskretniejsze - z powodzeniem pierścień, który nosiłeś podczas porannego biegania, będzie wyglądał równie efektownie wieczorem, jednocześnie sprawiając znacznie mniej problemów podczas zdejmowania, by go naładować, wyczyścić czy spakować do plecaka.