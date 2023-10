Pierścień od Samsunga trochę się spóźni, ale wyjdzie na pewno, nie martw się

Jeśli nie jesteście fanami Apple Watcha, ani np. Samsunga Galaxy Watch, to smartband, czyli podstawowa opaska do otrzymywania powiadomień i monitorowania aktywności fizycznej, może wystarczyć.



Ale co zrobić, gdy nie chcecie nosić niczego na nadgarstku? W takim przypadku w grę wejdzie za jakiś czas Galaxy Ring od Samsunga.