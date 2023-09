Rozdzielczość również pozostała bez zmian względem zeszłorocznych zegarków Apple Watch Series 8, za to świecą one teraz znacznie mocniej. Panele w Apple Watchach Series 9 rozświetlają się do 2000 nitów (jest to poziom Apple Watcha Ultra 1. generacji), podczas gdy modele z zeszłego roku świeciły z jasnością maksymalnie 1000 nitów. Do tego mogą zmniejszyć jasność do zaledwie 1 nita, co docenią osoby korzystające z nich w kinie albo w łóżku.