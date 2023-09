Co nowego w watchOS 10? Apple Watch zmienia się nie do poznania

A jak się teraz dostać do tego nowego widoku? W tym celu należy wcisnąć koronkę, a ponowne wciśnięcie koronki pozwala wrócić do tarczy (podwójne odpala z kolei listę ostatnio otwartych apek, już bez opcji przypinania wybranych). Przewijać listę w górę i w dół można z kolei zarówno za pomocą palca, jak i za pomocą koronki, a potem wystarczy tąpnąć w ikonkę, by odpalić apkę. Do tego po przewinięciu w górę będąc na szczycie listy można dostać się zarówno do przycisku uruchamiającego alfabetyczną listę, jak i do widżetów („od dołu”).