Obsługa Apple Watcha znacząco się zmieni. Lubisz widżety?

Po aktualizacji do nowego systemu długie wciśnięcie pokrętła ma wywoływać nowy widok widżetów, zamiast jak do tej pory kierować użytkownika do ekranu głównego systemu. To oznacza, że właściwie większość wyrobionych przez lata odruchów związanych z Apple Watchem stanie się nieaktualnych. To niemały problem.