iPhone'y 15 już w naszych rękach. Jak się prezentują na drugi rzut oka?

Do redakcji Spider’s Web dotarły już cztery nowe telefony Apple’a, z którymi mieliśmy już styczność po konferencji w Cupertino. W obroty wzięliśmy na start modele iPhone 15 i iPhone 15 Plus. Jak wypadają przy bliższym poznaniu? Co najbardziej przykuwa w nich uwagę? No i co z etui od starszych modeli: pasują czy nie?