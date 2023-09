Można nimi śmiało rzucać. Naprawa iPhone'a 15 oraz wersji Pro jest zaskakująco tania

Dlatego też obniżka naprawy tylnej obudowy może być pewnym argumentem przemawiającym za tym, aby jednak dołożyć do 15 Pro, tłumacząc sobie, że w razie czego później zapłaci się mniej. I chociaż jak pisał Przemek, nigdy obudowa nie była główną marketingową cechą nowej wersji smartfonu Apple'a, to jakby spojrzeć na to z perspektywy będzie to nośny argument. Świadczy to wprawdzie o nowych iPhone'ach wiele, skoro nie mają czym zachwycić, ale patrzmy pozytywnie. W końcu jeżeli mamy tyrać na smartfony Apple'a dłużej niż choćby Szwajcarzy to każda złotówka ma przecież znaczenie.