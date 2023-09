Apple nudny jak nigdy przedtem. Do tego podlany cringe'em a-la spot PiS

No właśnie. Trudno oceniać dzisiejsze popisy Apple'a bez spojrzenia w szerszym ujęciu. Apple jest dziś bowiem w bardzo poważnym procesie odchodzenia od totalnej zależności od Chin - zarówno w ujęciu siły roboczej i produkcji, jak i rynku zbytu, który zamykany jest z powodu coraz bardziej napiętej sytuacji politycznej na linii USA - Chiny. I ten biznesowy shift determinuje to, co Apple może dziś pokazać, czyli niewiele innowacji, super małe zmiany produktowe, wręcz w niektórych aspektach retrospektywne. To po prostu kiepski moment na rewolucje - najpierw trzeba ustawić na nowo łańcuch logistyczny - od zakładów produkcyjnych, poprzez ciąg technologiczny, aż po transport, by można było wrócić do mocnego rozwoju produktów. W dodatku trzeba liczyć się z tym, że rynek chiński mocno się dla Apple'a skurczy - władze tego kraju coraz śmielej banują sprzęty amerykańskich firm.