Tyle musi pracować Polak na nowego iPhone'a 15. Szwajcarowi wystarczą cztery dni

Przy czym warto zaznaczyć, że musi zarabiać średnie wynagrodzenie (5249 zł netto) i odkładać wszelkie oszczędności na zakup urządzenia. Co jednak warto zaznaczyć, liczba dni względem ubiegłego roku zmalała o 4,4 dnia, ponieważ do zakupu iPhone’a 14 Pro w 2022 roku statystyczny Polak potrzebował 27,6 dnia. Jak to wyglądało we wcześniejszych latach? Sami sprawdźcie i wyciągnijcie wnioski