Nie kupuj iPhone'a 15. Wybierz raczej ten model, póki jest jeszcze w sklepach

Smartfon też został wyposażony wreszcie w nowy procesor - A16 Bionic, który jest nowy tylko dla podstawowych iPhone'ów. To ten sam czip, który miał iPhone 14 Pro - mocniejsze 15 Pro (Max) mają do dyspozycji Apple A17 Pro wykonany w 3 nm technologii. Co więcej, bazowy iPhone 15 ma nowy aparat główny z matrycą 48 Mpix (f/1.6) - jego poprzednik oferuje 12-Mpix moduł główny. Co się nie zmieniło to 12 Mpix ultraszeroki kąt oraz 12 Mpix obiektyw do selfie.