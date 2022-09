Ile Polak musi pracować na nowego iPhone'a? Amerykanin kupi po tygodniu

Ciekawie wyglądają też nowe dane w ujęciu historycznym. Jeszcze w 2018 r. trzeba było pracować 32,5 dnia na iPhone'a XS, który również kosztował 999 dol., co w Polsce przeliczane było na 4979 zł. Rok później, gdy debiutował iPhone 11 Pro, polska cena podskoczyła do 5199 zł, ale liczba roboczodni potrzebnych, by go kupić w Polsce, zmalała do 31,8 dnia.