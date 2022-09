Bezczelność Apple'a wyszła poza skalę. Zamiast ekscytacji czuję obrzydzenie

iPhone 14 Pro również nie zaskoczył. Apple w tym roku wymienił notcha na pigułkę, o przepraszam LOVE Dynamic Island. Pigułka sama w sobie jest obrzydliwa, ale Apple – tu przyznaję, jestem pod wrażeniem – wymyślił bardzo zręczny sposób, by to paskudztwo zamaskować, stosując dynamiczny, animowany widget, zasłaniający wcięcie. To naprawdę znakomite posunięcie, ale też rodzi pewien problem, zwłaszcza na ekranie blokady – bo gdy dodamy nowe widgety z iOS 16 i nowy tryb Always-on-Display (klękajcie narody), to na ekranie zacznie się robić naprawdę gęsto. Dla przyzwyczajonych do informacyjnego minimalizmu ajfoniarzy może to być lekki szok.