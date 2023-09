iOS 17 już oficjalnie - wszystkie nowości w jednym miejscu

Dzięki funkcji Continuity w systemie macOS będzie można dodać do pulpitu widżety z aplikacji zainstalowanych na telefonie… i to w rozmiarze dostępnym mobilnie wyłącznie na iPadzie. Do tego jeśli apka będzie odpowiednio skonfigurowana, to taki widżet będzie mógł odpalić jej desktopowy odpowiednik lub stronę internetową. Niestety nadal nie da się na Maku wyświetlić powiadomień z telefonu. A szkoda!