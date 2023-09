Apple nie musi tworzyć konsoli do gier. Właśnie wchodzi do sprzedaży

Jakkolwiek te wszystkie numerki i dane brzmią co najmniej imponująco, tak naiwnością jest wiara, że taki układ może stanowić odpowiednik czipu GeForce RTX 3000 czy układów AMD RDNA2 z konsol Xbox i PlayStation. To niezwykły układ w kategorii mobilnych procesorów, przeznaczonych do urządzeń energooszczędnych i pozbawionych aktywnego systemu chłodzenia. Apple nie ma jednak tak dużej przewagi technologicznej, by móc takim czipem rywalizować z dużymi konsolami. Jego spodziewana wydajność imponuje i choć zapowiada się na wyjątkowo wysoką - to nadal niewystarczającą. iPhone 15 Pro ma jednak coś, czego nie mają nawet najdroższe konsole.