Jesteśmy w USA na konferencji Apple'a. WWDC 2023 - relacja Spider's Web

Po kilkunastu godzinach podróży dotarłem do samego serca Doliny Krzemowej, mijając po drodze siedziby największych firm technologicznych świata. Teraz jestem w San Jose, niecały kwadrans drogi od Apple Park, gdzie już dziś Apple zaprezentuje tysiącom deweloperów oraz wszystkim innym gościom nowe wersje swoich systemów operacyjnych i… no właśnie - co jeszcze?



Wszelkie znaki w cyberprzestrzeni wskazują nie tylko na nowe komputery Mac, ale też pierwsze gogle AR/VR z realityOS, które pozwolą spojrzeć na świat nowymi, wirtualnymi oczami. Czym będą się wyróżniały na tle innych sprzętów z tej kategorii? Czy będziemy mogli mówić, że znowu „Apple zrobił to lepiej”? Tego dowiemy się już za kilka godzin, gdy WWDC 2023 oficjalnie się rozpocznie