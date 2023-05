Wyciekły ważne szczegóły okularów Apple'a. Pod tym względem niszczą konkurencję

Apple ogłosił, że konferencja otwierająca WWDC odbędzie się 5 czerwca o godzinie 19:00. I właśnie wtedy spodziewamy się ogłoszenia m.in. nowego iOS 17 i innych systemów, kilku komputerów Mac, a także wyczekiwanego zestawu do mieszanej rzeczywistości (AR/VR) Apple Reality Pro (co do nazwy nie mamy pewności).