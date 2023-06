Mimo że plotki wskazywały na cenę powyżej 3000 dol., to dość naiwnie do końca obstawiałem niższą cenę. Moje serce chciało zobaczyć na ekranie 2499 dol. Było to z mojej strony raczej życzenie niż prognoza. Koniec końców pomyliłem się nieznacznie i znacznie jednocześnie. Oficjalna cena Apple Vision Pro różni się raptem jedną cyfrą od tego, co chciałem zobaczyć. Szkoda, że pierwszą z czterech. 3499 dol. Przeliczając na partyzanta, daje to 15 000 zł, a przeliczając po apelowemu, da finalnie jakieś 18 000 zł lub nawet jeszcze bliżej 20 000 zł.



Jednak to nie cena okazała się być zaporową. Nie zraził mnie przesadnie fakt, że na początku gogle będą dostępne tylko w Stanach Zjednoczonych. Na tym etapie od zakupu odepchnęło mnie przede wszystkim to, co pokazał Apple.