Nowy macOS to Sonoma. Apple podał listę nowości

Tym, co prawdopodobnie zauważymy od razu, będzie opcja dodawania widgetów bezpośrednio na pulpicie. Do tej pory żyły one w osobnym, specjalnym miejscu i prawdopodobnie nie były zbyt często wykorzystywane przez użytkowników. Opcja dodawania ich na pulpit jest wprawdzie kontrowersyjna z estetycznego punktu widzenia, ale z pewnością sprawi, że ktoś z tych widgetów zacznie w końcu korzystać.