Jak zrobić backup iPhone'a i który wybrać: lokalny czy chmura iCloud?

Apple udostępnia swoim klientom jedynie 5 GB miejsca w chmurze za darmo, a dla praktycznie każdego użytkownika iPone'a to zdecydowanie za mało, by przechowywać wszystkie swoje dane. Wystarczyłby mi on co prawda na kopię danych aplikacji, ale moje Wiadomości, poczta e-mail oraz Zdjęcia zajmują już łącznie setki gigabajtów. To, ile zapłacimy za przestrzeń dyskową zależy zaś od tego, ile danych faktycznie będziemy przechowywać my (i ew. nasi bliscy).